Eleanor Roosevelt, una targa a Palazzo Moroni

Lunedì 9 dicembre, alle 17 e 45 nel cortile di Palazzo Moroni, l’assessora Francesca Benciolini ha scoperto la targa che commemora Eleanor Roosevelt, presidente, tra l'altro, della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. La targa è stata scoperta alla presenza di un centinaio di insegnanti provenienti da tutta Italia e presenti in questi giorni a Padova per due giorni di formazione promossi dal Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" e dal Coordinamento Enti locali per la Pace a cui anche il nostro Comune aderisce. L'iniziativa è stata proposta come esito di un progetto finanziato dall'assessorato Pace e Diritti umani, che ha visto lavorare insieme l'Istituto Ruzza con la associazione IGEA e la Federazione delle donne per la Pace nel mondo.

