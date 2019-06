Elena Cappellini, critiche alla consigliera Eleonora Mosco: «Non ci si può permettere di perdere tempo dietro alle bufale»

Non si placa la polemica dopo la pubblicazione del post e la conseguente gaffe social della consigliera Eleonora Mosco, tanto che le critiche non giungono solo dalla maggioranza ma anche dai colleghi d'opposizione, come nel caso di Elena Cappellini. La consigliera di Libero Arbitrio è molto critica su quanto accaduto. Infatti la consigliera Eleonora Mosco, secondo la collega Cappellini, avrebbe danneggiato non poco l'opposizione stessa con quella che definisce una leggerezza, anzi una cavolata: postare il contenuto senza prima verificare. Si perché c'era anche un video incluso nel post. Che è stato poi quello che ha permesso immediatamente di comprendere cosa in realtà fosse avvenuto.

Cavolate

La maggioranza è subito insorta, a partire dal sindaco Giordani che non ha proprio gradito. Ma anche dalla stessa opposizione arrivano critiche: «In una fase così delicata e in un momento importante - spiega la consigliera Elena Cappellini - in cui l’opposizione unita si è fatta portavoce dei problemi su temi quali la viabilità, il tram e la decisione di Giordani di bloccare progetti di viabilità per sei mesi, in cui quindi l’opposizione è riuscita a evidenziare limiti dell’amministrazione, mi dispiace che invece cavolate, perché è stato un errore far circolare il video, hanno invece l'effetto di distrarre l’attenzione sui problemi veri».

Poi sottolinea: «Non si fa politica in questo modo, l’opposizione - conclude Cappellini - ha il ruolo di controllare e vigilare l’operato dell’amministrazione ed è quello che si è fatto per tutta la settimana scorsa. Non è possibile in un momento così delicato perdere tempo a dietro alle bufale»