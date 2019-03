Eleonora Mosco in Sacra Famiglia: «Un nuovo supermercato quando ce ne sono già tre. Non è di questo che c'è bisogno»

Verso mezzogliorno la consigliera Mosco, insieme ad alcune cittadine, si è trovata di fronte la rotonda e la chiesa della Sacra Famiglia per protestare contro la costruzione e l'apertura di un nuovo supermercato.

Mosco e il commercio

«Sono d’accordo - spiega la consigliera Eleonora Mosco - con Zena, Franca, Rossana, Anna, Ruth e tanti altri cittadini che sono contrari all’apertura di un nuovo supermercato Despar alla rotonda trafficata della Sacra Famiglia. Sarà una nuova struttura di vendita sotto i 1500 metri quadri, aumenterà in modo esponenziale il traffico veicolare in un punto nevralgico e quindi l’inquinamento atmosferico. Ci sono già 3 supermercati ad una distanza inferiore a 500 metri. È un accordo fatto con la Curia che avrebbe potuto destinare l’ uso dell’area per aprire una casa famiglia o di accoglienza per i padri separati, per gli anziani soli o per i Padovani senza casa o senza lavoro. Anziché dare forza a queste grandi catene di supermercati, bisognerebbe sostenere i piccoli negozi del Quartiere. Se vive il commercio, vive la città».

Opposizione

«Come opposizione -Consigliere Enrico Turrin, Libero Arbitrio - siamo molto preoccupati per il continuo proliferare di queste nuove aperture di supermercati che, sfruttando la normativa vigente, stanno completamente saturando i quartieri cittadini. Si tratta di strutture che se anche non di grandi dimensioni, incidono profondamente sia sul tessuto economico della città, siasotto il profilo dei volumi di traffico e conseguentemente di smog all'interno dei borghi cittadini. Chiediamo pertanto che anche i privati, pur nella libertà di iniziativa economica, abbiano un particolare riguardo al dove e come sviluppare certe attività».