Eleonora Mosco: «Sono preti come Don Luca Favarin che svuotano le chiese. Io il presepe lo faccio eccome»

Le parole di Don Luca Favarin, il suo polemico invito a non fare il Presepe se poi si predica la non accoglienza, sta facendo molto discutere, anche fuori dai confini della provincia di Padova.

Eleonora Mosco e il presepe

«A Padova Don Luca Favarin ci dice “non fate il presepe” . Finché ci sono - attacca la consigliera di Forza Italia - preti così, le Chiese rimarranno sempre più vuote. I valori fondanti la nostra civiltà non si toccano! Giù le mani dalle nostre tradizioni, dai nostri valori e dalla nostra cultura, il presepe è presente in milioni e milioni di famiglie in tutto il mondo, non solo cattoliche. Don Favarin parla dei poveri ma ha le idee poco chiare visto che fu il più povero dei poveri come San Francesco, il poverello d’Assisi, a dare vita per la prima volta al presepe, quindi io il presepe lo farò eccome e invito tutti a farlo».