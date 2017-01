Il presidente dell'interporto Sergio Giordani si candida a sindaco: coalizione liste civiche e Pd

Il centrosinistra ha il suo candidato per le amministrative della prossima primavera: è l'ex presidente del Calcio Padova e attuale presidente d'Interporto Sergio Giordani.



LE SUE PAROLE. L'imprenditore sfiderà Massimo Bitonci scendendo in campo col modello Sala, attuale primo cittadino di Milano, unendo liste civiche e Pd: "Non ho tessere di partito - ha precisato -, non ho mai fatto attività politica ne' ho preso accordi con qualcuno e non voglio il cappello di nessuno. Sono semplicemente un candidato civico".