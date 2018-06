Elezioni comunali, Fratelli d’Italia esulta: cinque nuovi consiglieri e un esponente in Provincia

Cinque nuovi consiglieri comunali, nonché un esponente in Provincia: Fratelli d’Italia esulta per i risultati ottenuti in occasione delle elezioni di domenica 10 giugno.

I nuovi eletti

Ad elencarli è Massimiliano Barison, consigliere regionale e portavoce padovano di Fratelli d’Italia: “Sono Mariagrazia Lonigo a Mestrino, Denis Trentin a Maserà, Luana Levis a Solesino, Olives Visentin a Codevigo e Enrico Lionello a Galzignano. A questi si aggiunge Giulio Ruffato, nuovo iscritto nonché componente del direttivo provinciale, che entra in consiglio provinciale subentrando ad un ex-consigliere comunale non eletto. Pertanto per la prima volta Fratelli d’Italia avrà un suo esponente anche in Provincia di Padova”.

“Il centrodestra unito vince e convince”

Barison commenta invece così l’esito del voto nei dieci Comuni chiamati a rinnovare la propria amministrazione comunale: “Tranne in un paio di casi, in cui ha prevalso una logica personalistica e non politica, il centrodestra si è presentato unito dimostrando di essere vincente e convincente. In sei di questi Comuni chiamati al voto la vittoria del centrodestra è stata determinata anche dall’impegno del nostro partito, che ha saputo coinvolgere militanti e simpatizzanti per una campagna elettorale intensa e molto partecipata: il partito ha dimostrato di essere presente, radicato nel territorio, elemento vitale per coalizioni di centrodestra anche dove i simboli di partito non comparivano perché inseriti in un contesto di liste civiche. La squadra di amministratori locali iscritti nel partito di Giorgia Meloni si sta allargando creando una importante rete nel territorio padovano. Anche in nuove realtà come ad esempio il neonato Comune di Borgo Veneto, la vittoria di Michele Sigolotto è stata determinata da un lavoro di squadra che sarà la base per altri importanti risultati in tutta l’area e con amministratori pronti prossimamente a tesserarsi con noi”.