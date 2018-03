Elezioni politiche, senza tessera non si vota: come rifarla in caso di smarrimento

Avete smarrito il certificato elettorale? Niente paura, siete ancora in tempo per rifarlo in vista delle votazioni di domenica 4 marzo: ecco come.

La tessera elettorale

Per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione in cui si è iscritti bisogna esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti anche sabato 3 marzo dalle ore 9 alle ore 19 e domenica 4 marzo, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni di votazione.