Elezioni comunali 2019, Cadoneghe: Schiesaro e Schiavo al ballottaggio

Comune di Cadoneghe, andanno al ballottaggio Marco Schiesaro e Michele Schiavo.

Il voto

Lo spoglio dei voti non è ancora concluso (alle 22 sono state scrutinate 12 sezioni su 15) ma il risultato è ormai certo. A Cadoneghe come previsto si è arrivati al ballottaggio e il primo cittadino si deciderà domenica 9 giugno. A fronteggiarsi saranno Marco Schiesaro (Lega Salvini, Marco Schiesaro sindaco, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Schiesaro sindaco) e il sindaco uscente Michele Schiavo (Partito Democratico, Cadoneghe unisce, Giovani per l'ambiente, Schiavo sindaco, Cadoneghe nel cuore).