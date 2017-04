Amministrative 2017, Prima Padova sostiene Bitonci: capolista Bruno Cesaro

Sabato mattina, nella sede elettorale di via Tiziano Aspetti, a Padova, il candidato Massimo Bitonci ha presentato la terza lista (dopo Senza Paura e la civica Bitonci) a suo sostegno: Prima Padova. Una civica che rappresenta uno spaccato importante società civile di Padova. Capolista è Bruno Cesaro, storico leader padovano di Fiamma Tricolore.

BITONCI. "Questa lista è caratterizzata dal fatto che dice: prima i padovani - spiega il candidato sindaco Bitonci - Ci sono imprenditori, pensionati, studenti, persone che fanno sport la rappresentazione perfetta della società padovana. Prima i padovani nelle case popolari, negli asili nido, perchè penso che chi vive nel nostro territorio da tanti anni abbia almeno un diritto di precedenza, non di esclusiva. Questo legato molto ai temi dell'integrazione e dell'immigrazione. Noi diciamo Si all'integrazione, si all'immigrazione di chi viene qui per condividere la nostra società non per imporre le proprie regolare. Una lista di persone semplici che penso avrà un ottimo successo".

TRADITORI. Bitonci interviene anche sul passaggio degli ex forzisti Bianzale e Pasqualetto al fianco del candidato sindaco Sergio Giordani:"Sono molto contento che siano con Giordani perchè i traditori stanno bene dall'altra parte. Chi ha tradito una volta sta bene dall'altra parte. Preferisco che nelle nostre liste ci siano persone nuove".

TUTTI I MEMBRI DELLA LISTA. Bruno Cesaro, Massimiliano Maschio, Riccardo Testini, Fatima Polizzi, Gaetano Callegari, Emanuela Furlanetto, Luca Cicogna, Maria Simona Ailincai, Sabrina Righetto, Seifert Alessando, Tadiotto Tania, Federico Facchinetti, Andrea Piva, Enrico Piccoli, Calligarin Emanuela, Callegaro Cristiano, Giorgia Matteucci, Stefano Sarti, Michel Gambarotto, Antonio Carraro, Leonardo Sartore, Luciano Soffiato, Silvia Scattolin, Vasques Ginevra, Bortolami Luca, Elio Papadia, Raffaella Vettore, Pietro Schierano, Andrea Caboni, Alessandro Galiazzo, Lorenzo Zambonin e Lorenzo Rampazzo.