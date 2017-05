Grave malore per Sergio Giordani, candidato sindaco ricoverato in ospedale

Un improvviso malore, forse un ictus ischemico, ha colto, giovedì sera, il candidato sindaco del centrosinistra a Padova, Sergio Giordani. L'ex patron del Calcio Padova si trovava nella sede del Pd di Voltabarozzo, al termine di una faticosa giornata di campagna elettorale, durante la quale aveva anche illustrato il suo programma, quando, dopo avere concluso il proprio intervento, si è seduto per ascoltare le domande: è stato in quel momento che l'imprenditore 63enne è stato vittima di un mancamento.

GRAVE MALORE PER GIORDANI. Tanta l'apprensione tra i membri dello staff e in sala, dove era presente un medico, che, intuita la situazione di emergenza, ha chiesto immediatamente l'intervento dei sanitari del Suem 118. Giordani è stato quindi soccorso e trasportato da un'ambulanza in ospedale. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, per capire quali siano state le cause del malore, e hanno disposto il ricovero in ospedale del candidato sindaco.