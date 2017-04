Amministrative 2017, Comunarie del M5S a rischio irregolarità: Forner pensa al ricorso

Dopo il caso di Genova dove Marika Cassimatis, ex candidata sindaco del M5S sulla cui candidatura Beppe Grillo aveva posto il veto, ha vinto il rincorso presentato in tribunale perchè, come si legge sull'ordinanza:"Beppe Grillo, in quanto garante del Movimento 5 Stelle, non ha 'alcun potere di intervento' nel processo di selezione 'delle candidature locali'", scoppia il caso Padova.

FORNER. Leonardo Forner, il 22enne padovano uscito sconfitto dalla votazione on line delle Comunarie del M5S, che hanno portato alla scelta di Simone Borile quale candidato sindaco della città del Santo, scrive una lettera ai vertici del movimento affinchè venga fatta chiarezza.

CHIARIMENTI. "É stato chiesto confronto e non e stato dato, é stata chiesa leale competizione e anche quella é mancata. - scrive in un post sulla sua pagina Facebook - E questi purtroppo sono i risultati. Spero si possa chiarire quanto prima questa posizione e focalizzarci sui veri punti del programma 5 stelle con tutta la squadra di volonterosi attivisti di tutta Padova e Provincia che molti hanno potuto conoscere e 32 dei quali ho l'onore di rappresentare all'interno della mia lista".

IRREGOLARITÀ. Le Comunarie, annunciate, saltate, rifissate, con un preavviso di sole 24 ore, sarebbero a rischio irregolarità. Su questo si basa Leonardo Forner, intenzionato fare ricorso qualora non avesse risposte soddisfacenti da Beppe Grillo. "Fare chiarezza é sempre stato un baluardo delle nostre battaglie. - spiega Forner - Dunque non possiamo tirarci indietro proprio ora. Dobbiamo combattere una classe dirigente che ha lasciato Padova in maniera impietosa, è un'Italia ancora peggio. Per questo non possiamo di certo far la morale agli altri se prima non chiariamo le posizioni al nostro interno".