Amministrative 2017, Federico Contin lancia la distribuzione di condom elettorali

La prima volta fallo sicuro. E dentro alla scatolina elettorale assieme al "santino" del candidato c'è un preservativo. È questa l'idea lanciata da Federico Contin della civica Giordani sindaco, una delle sette liste che sostengono la candidatura a sindaco di Sergio Giordani.

"I RAGAZZI CAPIRANNO". Una volta a Padova c'era più volontà di partecipazione politica - spiega Federico Contin, imprenditore del settore del divertimento e tra i principali nomi noti della movida padovana - Per riportare i giovani a votare, specie i diciottenni, questa idea ci è sembrata carina anche perchè ha un doppio livello di lettura. Oltre al messaggio elettorale, di pensare comunque al futuro della città partecipando alle elezioni amministrative da elettori, vogliamo far riflettere i ragazzi anche sulla questione, tuttaltro che risolta, delle malattie infettive sessualmente trasmissibili. È un po' una provocazione, ma siamo in una delle capitali della goliardia e sono sicuro che i ragazzi capiranno".

DISTRIBUZIONE. L'appuntamento per la prima distrbuzione degli insoliti gadget elettorali è per venerdì mattina alle ore 12.50 di fronte alla fermata del tram "Tito Livio" a Padova a poche decine di metri dall'omonimo liceo dove si diplomò anche l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Vogliamo una Padova più viva - spiega Contin - in cui diminuiscano odio e paure e si recuperi spazio per amore e spensieratezza".