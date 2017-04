Amministrative 2017, Forza Italia al fianco di Massimo Bitonci: Lodi e Mosco capilista

A tenere a battesimo la presentazione della lista di Forza Italia, scesa in campo al fianco del candidato sindaco Massimo Bitonci, c'erano l'europarlamentare Elisabetta Gardini, l'onorevole Lorena Milanato, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, già ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta il commissario cittadino e regionale Adriano Paroli e quello provinciale Luca Callegaro.

IMPRENDITORI. La lista sarà capeggiata dall'ex consigliere comunale Nicola Lodi e dall'ex vicesindaco Eleonora Mosco. Tra i membri anche quattro noti imprenditori della città, Guglielmo Mino Bedeschi, Paolo Stimamiglio, Carlo Violin e Carlo Sabattini. "Abbiamo deciso di metterci la faccia per rafforzare Forza Italia, recperare i valori di Forza Italia funzionali oggi perchè Bitonci deve ritornare sindaco di Padova", ha dichiarato Guglielmo Mino Bedeschi.

LODI. "Non è stato facile, abbiamo corso contro tutti però abbiamo creato una squadra nuova di persone motivate - ha spiegato Nicola Lodi - Abbiamo un sindaco che è un grande amministratore e una persona onesta Forza Italia lo sostiene fino in fondo lealmente, quello che è successo non capiterà mai più a Padova". Sulla stessa linea Eleonora Mosco: "Oggi Forza Italia si rimette in cammino. Le polemiche, gli insulti, le offese, non ci interessano. Ci importano i progetti per la città che stavamo realizzando e si sono interrotti".

CADUTA BITONCI. Chiari i riferimenti alla caduta della passata amministrazione Bitonci e all'espulsione dal partito degli allora consiglieri comunali Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto, ora sostenitori del candidato sindaco Sergio Giordani.

TUTTI I MEMBRI DELLA LISTA. Nicola Lodi, Eleonora Mosco, Patrizia Barbieri, Roberto Buson, Enrico Cassini, Massimo Cavalca, Enrico Maria Conte, Giampiero De Astis, Silvia De Giorgi, Antonio De Blasi, Graziano Forsin, Mario Forzan, Marisa Galante, Monica Gilli, Sylwia Kinga Kopji, Celestecristina Marchelle, Cristiana Michelon, Andrea Padoan, Flavia Parolin, Davide Peron, Marisa Piron, Camilla Querincis, Daniela Reffo, Carla Salvan, Barbara Scapin, Roberta Toffanin, Lionello Toniolli, Stefano Tosato, Carlo Violin, Guglielmo Bedeschi, Carlo Sabattini, Paolo Stimamiglio.