Amministrative 2017, Fratelli d'Italia-An in campo con Bitonci: presentata la lista

Venerdì mattina, Raffaele Zanon su delega di Giorgia Meloni, ha presentato la lista di candidati di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale che appoggerà Massimo Bitonci Sindaco alle elezioni comunali di Padova del prossimo 11 giugno. Salgono dunque a 6 le liste a sostegno del candidato leghista dopo Forza Italia, Veneto Libertà, Prima Padova, la civica Bitonci, Lega Nord e Direzione Italia.

ZANON. “Sono orgoglioso della lista di 32 candidati che abbiamo scelto per Padova - dichiara Raffaele Zanon- una squadra forte con persone serie e capaci, professionisti, tra cui giovani e donne con tante idee e passione unite dalla voglia di dare un altro futuro alla nostra città. Per questo abbiamo scelto molte persone nuove provenienti della società civile più che da esperienze politiche”. L’obbiettivo è confermare la positiva esperienza amministrativa avviata con la presenza nella precedente giunta Bitonci di Marina Buffoni, che si è distinta per attenzione ai problemi dei quartieri e delle associazioni e di portare in consiglio comunale una rappresentanza politica capace e preparata.

SCELTA COERENTE. “La scelta di un alleanza per Padova composta da Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Lega Nord, Forza Italia e numerose liste civiche sulla candidatura a Sindaco di Massimo Bitonci è la più coerente e naturale rispetto ad altre aggregazioni che mettono assieme figure con provenienze diverse e addirittura incompatibili” ha concluso il dirigente nazionale del movimento di Giorgia Meloni.

MEMBRI DELLA LISTA. Babooa Tara Devi, Battistini Silvia, Buffoni Marina, Canale Michele, De Pascalis Angelo, Favero Alessandro, Fincato Simonetta, Galli Federico, Gazzetta Silvia, Giancola Giuseppe, Guarnieri Marco, Ingrosso Letizia, Lazzarini Andrea, Lonigo Alberto, Mancinelli Alberto, Munaron Adelchi, Nicastro Marianna, Paolin Elena, Pasquale Giuseppe, Pavanetto Enrico, Pisani Susanna, Rebellato Marco, Saha Anthony Dilip, Salmaso Monica, Schiavo Laura, Spinelli Loredana, Tommasi Tommaso, Vanuzzo Erika, Zaghetto Paolo, Zanellato Giusi, Zanon Gabriele e Zaramella Silvia.