Amministrative 2017, Luigi Sposato inaugura il terzo punto d'ascolto alla Guizza

Sabato mattina, il candidato sindaco indipendente Luigi Sposato, ha inaugurato il terzo punto d'ascolto in via Guizza, a Padova. Sede che rientra nel piano di decentramento elettorale lanciato dallo stesso Sposato.

5MILA POSTI DI LAVORO. “Le priorità per la città e per i padovani sono sicurezza e lavoro - ha dichiarato Sposato - se sarà eletto sindaco creerò 5mila nuovi posti di lavoro in cinque anni”, ha dichiarato il candidato indipendente.