Amministrative 2017, Schievano costretto al ritiro: "Non abbiamo raccolto le 350 firme"

Finisce anzitempo la corsa alle Amministrative di Padova per Carlo Schievano, il candidato del Movimento Nazionale per la famiglia. "In questo mese di campagna elettorale - spiega Schievano - non siamo riusciti a raccogliere le 350 firme necessarie per appoggiare la mia candidatura".



L'ORGOGLIO DI AVERCI PROVATO. "I banchetti nelle piazze monopolizzati da mesi, l'indisponibilità di un autenticatore al di fuori delle sedi del Comune, la quasi totale indisponibilità di spazi televisivi e sui giornali. - sottolinea - giovedì la conclusione della nostra campagna elettorale. Non credo che un nuovo stadio, un nuovo ospedale o la lotta ai clandestini possano compensare i danni che pregiudizi e indifferenza hanno creato nella disgregazione della struttura familiare. Oggi mi rimane l'orgoglio di averci provato e l'amaro che 600mila ragazzi a cui è impedito di vedere un genitore, il padre, non sono ancora sufficienti a smuovere le coscienze. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e mi hanno appoggiato. Pax et Bonum."

CANDIDATI. In corsa rimango dunque: Massimo Bitonci, Sergio Giordani, Arturo Lorenzoni, Maurizio Meridi, Luigi Sposato, Rocco Bordin e Simone Borile.