Giordani in ospedale: candidatura a rischio? Bettin (Pd):"Sergio è il nostro leader"

Si attenderà fino a domenica sera per capire se Sergio Giordani, dopo il dovuto riposo, potrà rientrare nella campagna elettorale o meno. Sembra essere questa la strada intrapresa dal Pd dopo il malore e conseguente ricovero in ospedale del candidato sindaco Giordani.

IPOTESI. Nel caso in cui Giordani non riuscisse a proseguire il suo percorso elettorale le alternative che sembrano aprirsi sono quella che venga scelto uno tra gli uomini a lui più vicini e che gli faccia da "garante" finchè Giordani non potrà tornare operativo. La seconda opzione potrebbe essere quella di indivduare il nome di un altro candidato sindaco - si fa insistente il nome di Fernando Zilio - mantenendo la squadra attuale. La terza sarebbe quella di far convergere sul professor Arturo Lorenzoni, candidato sindaco di Coalizione Civica, un paio delle liste formate pro Giordani, mentre le altre potrebbero riorganizzarsi attorno a un altro candidato più vicino al centrodestra.

LISTE. A dettare i tempi è anche la presentazione delle liste, 350 firme di sottoscrizione legate al nome del candidato sindaco, prevista entro le 12 di sabato prossimo. Queste saranno dunque giornate decisive in primis per la salute di Giordani, circondato dall'affetto della famiglia e dalla sua squadra, poi per lo scenario politico che si presentaerà al voto l'11 giugno prossimo.