Sergio Giordani esce dall'ospedale:"Sto bene, parlo quasi normale e a breve ci vedremo"

Accompagnato dalla moglie Lucia, Sergio Giordani, venerdì pomeriggio, varca l'uscita dell'ospedale di Padova dove era stato ricoverato il 4 maggio scorso a seguito di un malore durante un impegno elettorale. Malore che poi si è rivelato essere stato colpito da un'ischemia cerebrale. Con lui anche i figli Antonio e Paola, l’amico Diego Bonavina, il segretario provinciale del Pd Massimo Bettin e il sottosegretario di Alternativa Popolare, Barbara Degani.

A BREVE CI RIVEDREMO. Sergio Giordani saluta la stampa presente all'uscita: "Sono vivo ragazzi...parlo quasi normale...vi ringrazio tutti dell'affetto che mi avete mostrato e a breve ci vedremo".

PROGNOSI. Appena tre giorni fa, era stata sciolta la prognosi: "Si conclude quindi la prima fase della cura ed inizia il periodo della riabilitazione che consoliderà i progressi sin qui ottenuti fino alla completa normalità", aveva riferito il suo medico, Stefano Bellon, esprimendo, a nome della famiglia dell'imprenditore, il proprio ringraziamento "a tutti gli operatori delle professioni sanitarie dell'azienda ospedaliera di Padova, che con dedizione e professionalità si sono prodigati per questo straordinario risultato corale".

"VADO AVANTI". Mercoledì, sempre dall'ospedale Giordani aveva firmato l'accettazione alla candidatura: "Ho valutato io tutti gli elementi e sono assolutamente consapevole di cosa significhi oggi guidare una campagna elettorale e domani governare una Città importante come Padova: proprio per questo ho scelto di andare avanti", aveva scritto in una lettera aperta ai cittadini.