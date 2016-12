Quasi certa la candidatura di Sposato a sindaco di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Stando ai bene informati, l'imprenditore Luigi Sposato, a capo di Eurointerim, l'agenzia di lavoro da lui creata e che dispone di ben 47 filiali in Italia, sta muovendosi per ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Padova.

Sposato avrebbe contattato i responsabili di alcune società padovane per individuare, in ogni quartiere, degli spazi dove poter iniziare la sua attività oltre ad una serie di maxiaffissioni. Sposato, intervistato da una tv veneta, non ha confermato la sua discesa in campo, ma nemmeno smentito.