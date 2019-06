Elezioni comunali, ballottaggio: lo strano caso di Campodoro con lo "spareggio" Vezzaro-Gottardo

Un caso più unico che raro. Perché bastava un voto per far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. E invece servirà un nuovo round: ballottaggio anche a Campodoro per scegliere il nuovo sindaco.

Ballottaggio

A fronteggiarsi saranno Gianfranco Vezzaro (Lega Salvini - Fratelli d'Italia) e Vincenzo Gottardo (Campodoro Unito), che al primo turno hanno raccolto 751 voti a testa, catalizzando così entrambi il 45,02% delle preferenze. Al primo turno ha votato il 75,68% dei 2.241 aventi diritto.