Elezioni europee, l'affluenza in tutti i singoli comuni del Padovano alle ore 12
I dati parziali relativi all'affluenza alle urne alle ore 12 comune per comune
(NOTIZIA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)
Primi dati anche per le elezioni europee: in corso l'aggiornamento in tempo reale delle affluenze in tutti i 102 Comuni del Padovano.
Le affluenze nei singoli comuni alle ore 12
ABANO TERME: 17,14%
AGNA: 21,97%
ALBIGNASEGO: 17,17%
ANGUILLARA VENETA: 23,44%
ARQUÀ PETRARCA: 25,52%
ARRE: 18,87%
ARZERGRANDE: 21.50%
BAGNOLI DI SOPRA: 23,24%
BAONE: 24,28%
BARBONA: 21,65%
BATTAGLIA TERME: 22,68%
BOARA PISANI: 18,65%
BORGORICCO: 23,62%
BORGO VENETO: 17,56%
BOVOLENTA: 18,57%
BRUGINE: 22,75%
CADONEGHE: 23,33%
CAMPO SAN MARTINO: 24,74%
CAMPODARSEGO: 15,70%
CAMPODORO: 27,67%
CAMPOSAMPIERO: 23,03%
CANDIANA: 23,91%
CARCERI: 20,06%
CARMIGNANO DI BRENTA: 24,62%
CARTURA: 16,88%
CASALE DI SCODOSIA: 23,19%
CASALSERUGO: 19,19%
CASTELBALDO: 16,69%
CERVARESE SANTA CROCE: 22,79%
CINTO EUGANEO: 21,67%
CITTADELLA: 17,99%
CODEVIGO: 15,96%
CONSELVE: 16,29%
CORREZZOLA: 19,05%
CURTAROLO: 24,80%
DUE CARRARE: 17,40%
ESTE: 19,18%
FONTANIVA: 23,65%
GALLIERA VENETA: 21,41%
GALZIGNANO TERME: 16,69%
GAZZO: 17,50%
GRANTORTO: 17,52%
GRANZE:14,88%
LEGNARO: 23,45%
LIMENA: 23,29%
LOREGGIA: 17,51%
LOZZO ATESTINO: 15,09%
MASERÀ DI PADOVA: 17,88%
MASI: 23,62%
MASSANZAGO: 14,80%
MEGLIADINO SAN VITALE: 18,54%
MERLARA: 17,48%
MESTRINO: 17,78%
MONSELICE: 22,91%
MONTAGNANA: 17,79%
MONTEGROTTO TERME: 17,63%
NOVENTA PADOVANA: 19,17%
OSPEDALETTO EUGANEO: 16,46%
PADOVA: 19,82%
PERNUMIA: 17,17%
PIACENZA D'ADIGE: 24,17%
PIAZZOLA SUL BRENTA: 21,83%
PIOMBINO DESE: 18,05%
PIOVE DI SACCO: 19,50%
POLVERARA: 27,74%
PONSO: 22,86%
PONTE SAN NICOLÒ: 21,84%
PONTELONGO: 24,68%
POZZONOVO: 17,55%
ROVOLON: 17,60%
RUBANO: 21,10%
SACCOLONGO: 22,25%
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE: 22,89%
SAN GIORGIO IN BOSCO: 24,58%
SAN MARTINO DI LUPARI: 21,20%
SAN PIETRO IN GU: 28,12%
SAN PIETRO VIMINARIO: 24,60%
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO: 19,71%
SANT'ELENA: 21,80%
SANT'URBANO: 16,94%
SANTA GIUSTINA IN COLLE: 22,21%
SAONARA: 19,15%
SELVAZZANO DENTRO: 22,19%
SOLESINO: 17,12%
STANGHELLA: 23,33%
TEOLO: 18,29%
TERRASSA PADOVANA: 28,91%
TOMBOLO: 21,67%
TORREGLIA: 19,84%
TREBASELEGHE: 21,25%
TRIBANO: 22,46%
URBANA: 24,34%
VEGGIANO: 19,08%
VESCOVANA: 17,35%
VIGHIZZOLO D'ESTE: 21,30%
VIGODARZERE: 18,32%
VIGONZA: 17,39%
VILLA DEL CONTE: 23,64%
VILLA ESTENSE: 22,24%
VILLAFRANCA PADOVANA: 22,33%
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO: 19,31%
VO': 23,40%