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Elezioni europee, l'affluenza in tutti i singoli comuni del Padovano alle ore 12

I dati parziali relativi all'affluenza alle urne alle ore 12 comune per comune

Redazione

(NOTIZIA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO)

Primi dati anche per le elezioni europee: in corso l'aggiornamento in tempo reale delle affluenze in tutti i 102 Comuni del Padovano.

Le affluenze nei singoli comuni alle ore 12

ABANO TERME: 17,14%

AGNA: 21,97%

ALBIGNASEGO: 17,17%

ANGUILLARA VENETA: 23,44%

ARQUÀ PETRARCA: 25,52%

ARRE: 18,87%

ARZERGRANDE: 21.50%

BAGNOLI DI SOPRA: 23,24%

BAONE: 24,28%

BARBONA: 21,65%

BATTAGLIA TERME: 22,68%

BOARA PISANI: 18,65%

BORGORICCO: 23,62%

BORGO VENETO: 17,56%

BOVOLENTA: 18,57%

BRUGINE: 22,75%

CADONEGHE: 23,33%

CAMPO SAN MARTINO: 24,74%

CAMPODARSEGO: 15,70%

CAMPODORO: 27,67%

CAMPOSAMPIERO: 23,03%

CANDIANA: 23,91%

CARCERI: 20,06%

CARMIGNANO DI BRENTA: 24,62%

CARTURA: 16,88%

CASALE DI SCODOSIA: 23,19%

CASALSERUGO: 19,19%

CASTELBALDO: 16,69%

CERVARESE SANTA CROCE: 22,79%

CINTO EUGANEO: 21,67%

CITTADELLA: 17,99%

CODEVIGO: 15,96%

CONSELVE: 16,29%

CORREZZOLA: 19,05%

CURTAROLO: 24,80%

DUE CARRARE: 17,40%

ESTE: 19,18%

FONTANIVA: 23,65%

GALLIERA VENETA: 21,41%

GALZIGNANO TERME: 16,69%

GAZZO: 17,50%

GRANTORTO: 17,52%

GRANZE:14,88%

LEGNARO: 23,45%

LIMENA: 23,29%

LOREGGIA: 17,51%

LOZZO ATESTINO: 15,09%

MASERÀ DI PADOVA: 17,88%

MASI: 23,62%

MASSANZAGO: 14,80%

MEGLIADINO SAN VITALE: 18,54%

MERLARA: 17,48%

MESTRINO: 17,78%

MONSELICE: 22,91%

MONTAGNANA: 17,79%

MONTEGROTTO TERME: 17,63%

NOVENTA PADOVANA: 19,17%

OSPEDALETTO EUGANEO: 16,46%

PADOVA: 19,82%

PERNUMIA: 17,17%

PIACENZA D'ADIGE: 24,17%

PIAZZOLA SUL BRENTA: 21,83%

PIOMBINO DESE: 18,05%

PIOVE DI SACCO: 19,50%

POLVERARA: 27,74%

PONSO: 22,86%

PONTE SAN NICOLÒ: 21,84%

PONTELONGO: 24,68%

POZZONOVO: 17,55%

ROVOLON: 17,60%

RUBANO: 21,10%

SACCOLONGO: 22,25%

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE: 22,89%

SAN GIORGIO IN BOSCO: 24,58%

SAN MARTINO DI LUPARI: 21,20%

SAN PIETRO IN GU: 28,12%

SAN PIETRO VIMINARIO: 24,60%

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO: 19,71%

SANT'ELENA: 21,80%

SANT'URBANO: 16,94%

SANTA GIUSTINA IN COLLE: 22,21%

SAONARA: 19,15%

SELVAZZANO DENTRO: 22,19%

SOLESINO: 17,12%

STANGHELLA: 23,33%

TEOLO: 18,29%

TERRASSA PADOVANA: 28,91%

TOMBOLO: 21,67%

TORREGLIA: 19,84%

TREBASELEGHE: 21,25%

TRIBANO: 22,46%

URBANA: 24,34%

VEGGIANO: 19,08%

VESCOVANA: 17,35%

VIGHIZZOLO D'ESTE: 21,30%

VIGODARZERE: 18,32%

VIGONZA: 17,39%

VILLA DEL CONTE: 23,64%

VILLA ESTENSE: 22,24%

VILLAFRANCA PADOVANA: 22,33%

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO: 19,31%

VO': 23,40%

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