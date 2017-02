Forza Italia e Lega Nord di nuovo alleati: l'accordo per sostenere Bitonci sindaco

Dopo i primi segnali di "disgelo" con l'espulsione da Forza Italia, il 24 gennaio, di Carlo Pasqualetto e Manuel Bianzale, già sospesi dal 12 novembre scorso, "per aver determinato, nella loro qualità di consiglieri comunali di Padova, la caduta dell'amministrazione comunale, sostenuta da Forza Italia, e guidata dal sindaco Massimo Bitonci", da giovedì la rottura tra il partito di Silvio Berlusconi e la Lega Nord parrebbe definitivamente archiviata con l'annuncio, in conferenza stampa a palazzo Moroni, da parte del commissario cittadino di Forza Italia Adriano Paroli e del segretario provinciale del Carroccio Andrea Ostellari, dell'accordo raggiunto per sostenere la ricandidatura di Bitonci alle prossime elezioni amministrative.

GLI ALTRI CANDIDATI: Sergio Giordani - Luigi Sposato

ALLARGAMENTO AD ALTRI PARTITI O CIVICHE. Una rinnovata unione determinata dalla volontà di collezionare più voti e vincere, all'insegna dello slogan: "Quel che è accaduto non accadrà più". E del concetto: "Basta traditori, solo persone competenti e fidate per restituire alla città l'ottima amministrazione Bitonci". Sull'accordo è intervenuto anche Niccolò Ghedini, coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto: "Si chiude definitivamente una vicenda che mai sarebbe dovuta accadere e che certamente riporterà al governo della città un eccellente sindaco, Massimo Bitonci, che potrà efficacemente riprendere, insieme a Forza Italia, l’ottimo lavoro che si stava svolgendo. L’auspicio è che questa coalizione possa estendersi anche ad altre forze politiche o civiche".