Elezioni comunali 2019, Santa Giustina in Colle: il nuovo sindaco è Moreno Giacomazzi

Comune di Santa Giustina in Colle, completato lo spoglio dei voti: è stato eletto sindaco Moreno Giacomazzi.

Il voto

Si è appena concluso lo spoglio dei voti a Santa Giustina in Colle, dove il 75,17% si è recato ai seggi per esprimere la propria scelta: ad essere eletto quale sindaco è Moreno Giacomazzi (Obiettivo Comune), che ha ottenuto il 44,73% dei voti battendo così gli sfidanti Gianfranco Bastiani (Uniti per il domani) e Lucia Basso (Insieme si può).

I risultati