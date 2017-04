Un cuore al centro dell'Isola Memmia: ecco il simbolo della lista civica di Sergio Giordani

Un cuore rosso al centro dell'Isola Memmia di Prato della Valle. È il simbolo scelto dal candidato sindaco di Padova Sergio Giordani per la sua lista civica e presentato mercoledì sera al bar Margherita, in piazza della Frutta. Ad accompagnare la presentazione del logo, la scritta "sindaco padovano" e la proiezione delle immagini della promozione del Calcio Padova in serie A.

PRESENTATO IL LOGO. "Oggi abbiamo presentato il simbolo della lista civica che porta il mio nome - ha detto Giordani - il simbolo di una squadra di persone competenti e coraggiose, padovani innamorati come me di questa bella città. Rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare insieme e uniti al servizio di Padova".

"RIPRISTINERÒ IL DIRETTO PIAZZE". L'ex patron del Calcio Padova ha poi ricordato alcune priorità in caso di sua elezione, in particolare il sociale, la manutenzione stradale e il potenziamento del trasporto pubblico. Su quest'ultimo aspetto, il candidato di centrosinistra ha ribadito la propria intenzione di ripristinare il diretto piazze.