Presentata lista Insieme: torna in pista Monica Balbinot, assessore nella giunta Zanonato

Socialisti, Verdi e gli orfani di Pisapia nella lista Insieme che si colloca nel centro sinistra. Autonomi, si definiscono "la gamba più a sinistra della coalizione del centro sinistra". La missione, per loro chiara ammissione, è quella di arginare populismi e le destre. "Una campagna elettorale - spiega Andrea Frizzera, segretario provinciale del Psi - dai toni preoccupanti. L'idea è quindi quella di un centro sinistra più largo. Due sono le ricette che proponiamo: giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Le proposte hanno la peculiare particolarità di presentare accanto ad ogni di proposta l'effettiva realizzabilità di essa. Come e dove trovare le risorse noi lo spieghiamo, lo so che può sembrare strano di questi tempi. Abbiamo un team economico coordinato da Giulio Santagata, già ministro col governo Prodi. No alla Flat Tax e invece l'idea di una riduzione del cuneo fscale mantenendo ben saldo il principio della progressività. Aumento della tassazione sul gioco d'azzardo. Aumento investimenti su università e ricerca. E poi un piano di investimenti strategici nei nodi della sostenibilità ambientale e uno sviluppo industriale che tenga conto dell'impatto ambientale".

Si rivede Monica Balbinot

Tra i candidati a Padova a provincia, per la camera, è presente come capo lista Monica Balbinot, che ha svolto la delega alla cultura durante il primo mandato di Flavio Zanonato. "Socialista da sempre ho raccolto con sincero entusiamo questa proposta. Una opportunità che spero gli elettori riescano a cogliere. Serve un centro sinistra plurale e il programma è serio".