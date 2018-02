L'avv. Ghedini: "E' ora che Padova torni ad essere capofila nell'ambito del Nord Est"

Dopo Verona e Vicenza arriva anche il momento per Forza Italia di presentare la sua squadra di candidati a Padova. L'appuntamento è alle 14 al caffè Pedrocchi. Soprattutto giornalisti ma anche sostenitori, curiosi di sentire direttamente dalla voce dei loro leader, che aria tira. C'è molta fiducia in vista del voto, come fa intendere Renato Brunetta: "Contiamo come coalizione di portare a casa un grande risultato. Siamo certi che, essendo nei sondaggi molto avanti rispetto agli avversari, aumenteremo ancora di più il nostro consenso nelle settimane che ci dividono dal voto".

I rapporti con Bitonci

I giornalisti incalzano Brunetta soprattutto per sapere se la coalizione è davvero salda: "quello di Forza Italia con gli alleati è un sodalizio indissolubile. Zaia, Maroni, Fontana, Toti e gli altri, sono i leader del centro destra. E lavoriamo tutti insieme perché le divisioni sappiamo bene che non portano nulla di buono. Lavoriamo quindi nella direzione di un soggetto unico". Inevitabili poi le domande sull'ex sindaco Bitonci, che ha già dichiarato che si candiderà nuovamente come sindaco di Padova, quando sarà il momento: "Bitonci lo sostengo e l'ho sostenuto. E' stato un ottimo sindaco. Quelli che lo hanno tradito sono tutti passati al Pd quindi non c'è altro da aggiungere".

Le parole dell'avvocato Ghedini

"Le candidature sono certamente territoriali ma vanno viste sul piano nazionale. Noi dobbiamo cercare di portare a casa una serie di provvedimenti che incidano sulla vita in generale: abbassamento delle tasse, più sicurezza e meno problemi con l'immigrazione. Poi è certo che bisogna far tornare Padova che è stato un po' trascurato dalla politica nazionale possa tornare capofila, come è stato nel passato, nell'ambito del nord est". Anche il celebre avvocato di Berlusconi, da poco cinquattottenne, ha detto la sua sull'ex sindaco Bitonci: "se si dovesse candidare noi lo sosterremo con grande piacere perché è una persona di pregio che ha già dimostrato in più occasioni il suo valore".