Elezioni comunali 2019, San Pietro in Gu: il nuovo sindaco è Paolo Polati

Comune di San Pietro in Gu, completato lo spoglio dei voti: è stato eletto sindaco Paolo Polati.

Il voto

Si è appena concluso lo spoglio dei voti a San Pietro in Gu, dove il 79,68% degli aventi diritto si è recato ai seggi per esprimere la propria scelta: ad essere eletto sindaco è Paolo Polati (Consenso guadense) che ha ottenuto il 65,69% dei voti battendo Tiziano Zampieron (Guadensi per le libertà).

I risultati