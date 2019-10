Elisabetta Gardini: «Fratelli d'Italia, un partito che cresce»

Presentati a Padova, Sindaci, Assessori e Consiglieri che hanno aderito a Fratelli d’Italia e al progetto del presidente Giorgia Meloni: «Dopo la formazione del gruppo consiliare in Comune a Padova con l'adesione dei Consiglieri Elena Cappellini ed Enrico Turrin, Fratelli d' Italia si rafforza anche in Provincia. Con l'ingresso del Consigliere Fabio Miotti, FdI vanta oggi tre Consiglieri provinciali che – dichiara l’On. Elisabetta Gardini, Commissario provinciale per la costituente – con Barbara Cocco ed Enrico Turrin potrà contribuire maggiormente alla valorizzazione del territorio ed essere punto di riferimento per i cittadini e gli amministratori della provincia. Nei prossimi mesi rafforzeremo il lavoro di opposizione all’attuale Amministrazione comunale di sinistra poiché – prosegue Gardini - è inaccettabile che Padova, città storica e sede di un'importante Università con eccellenze mondiali anche in campo medico, sia amministrata da politiche ideologiche che insidiano senza sosta gli interessi dei cittadini. In un rapporto di dialogo con la cittadinanza presenteremo anche le nostre proposte di governo per la città e la provincia”

«Ringrazio in modo particolare Elisabetta Gardini – dichiara l’On. Sergio Berlato, coordinatore regionale - per lo straordinario lavoro svolto in provincia di Padova, e non solo, come dimostrano le copiose adesioni, quelle di oggi e quelle in arrivo. Non chiediamo la provenienza a chi vuole aderire al nostro partito– conclude Berlato – ma di condividere in pieno i nostri valori».