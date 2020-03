Emergenza Coronavirus: è rivoluzione nel trasporto pubblico

Da venerdì 13 compreso tutti i mezzi pubblici effettueranno l’ultima corsa all’incirca alle ore 20. Anche il servizio del Night Bus sarà ridimensionato momentaneamente e limitato a chi ha reali necessità per motivi lavorativi o impellenti e si concluderà a mezzanotte.

Orari

Da lunedì 16 marzo prossimo il tram effettuerà l’orario festivo, con la prima corsa alle 5 e 50. Per quanto riguarda i bus invece l’orario delle corse sarà quello pre festivo con alcuni rinforzi in patibolare con la linea 7. La domenica, invece, fino alla fine dell’emergenza le corse di tutti i mezzi saranno sospese. A partire dal 15 di marzo.

Emergenza

Ha così commentato il presidente di BusItalia, Andrea Ragona: «Il trasporto rimane in piedi solo per permettere alle persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. E' solo questo il motivo. Per garantire per. chi non ha scelta di potersi muovere. E' la logica conseguenza della situazione che stiamo vivendo. Anche per questo abbiamo potenziato il servizio di pulizia dei mezzi. Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza e si ricorda che i mezzi vengono puliti e sanificati ogni giorno».