Emergenza Covid: a Pozzonovo l'amministrazione vara una manovra straordinaria da 90mila euro

«In mancanza di reali e puntuali aiuti dallo Stato, lunedì approviamo una manovra economica di 90mila euro iniziali per sostenere le famiglie, l’infanzia, gli anziani, i soggetti a rischio di esclusione sociale, e a supporto delle attività del paese. Vogliamo ripartire tutti, e tutti assieme, senza che nessuno resti indietro».

Lo stanziamento

Il sindaco Arianna Lazzarini annuncia stanziamenti per 90mila euro che in diverse misure affrontano la fase 2 dell’emergenza. «Mettiamo perciò 25mila euro per interventi a favore dell’infanzia e famiglie; 25mila euro per disabili, anziani e soggetti a rischio esclusione sociale; 25mila per interventi sul patrimonio e per l’ambiente; 10mila euro per garantire la sicurezza nei locali comunali; 5.000 euro per iniziative a supporto della rete commerciale comunale. Questo con fondi nostri, visto che dallo Stato il sostegno a chi si è fermato col lavoro o alle famiglie tarda ad arrivare, o risale a mesi fa». L’amministrazione comunale sta provvedendo all’erogare dei buoni spesa per un totale di euro 20.125 con risorse della Protezione civile nazionale, tenendo conto degli indicatori Isee e delle nuove condizioni di povertà generate dalla pandemia Covid-19; sono inoltre già stati stanziati ed utilizzati, per questa prima fase, 4.370 euro destinati alla sanificazione degli ambienti pubblici. «E’ un primo inizio – specifica il sindaco – a cui daremo seguito con altri atti specifici, tra cui l’alleggerimento delle rette di asilo e materna, l'attivazione di servizi ricreativi, o contributi per il saldo delle bollette a famiglie in difficoltà, ed altro in base alle situazioni emergenziali che si presenteranno di qui ai prossimi mesi. Nessuno verrà lasciato solo, e i nostri uffici – oltre a me personalmente – sono sempre a disposizione per raccogliere istanze di chi per dignità non chiede, ma affronta situazioni di difficoltà oggettiva».