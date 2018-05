Emergenza rifiuti all'Arcella, Meneghini: "Potenziare il servizio smaltimento"

"È urgente proporre campagne di sensibilizzazione per contrastare fenomeno rifiuti e potenziare servizi di smaltimento", il grido d'allarme è lanciato da Davide Meneghini, consigliere comunale eletto con la lista Bitonci Sindaco.

Meneghini

"Cassonetti strapieni, aria irrespirabile, questa è la situazione che si replica in molte parti della città. L' ultima segnalazione ricevuta in Via Buonarroti all'Arcella. L'abbandono dei rifiuti costituisce non solo un comportamento deprecabile da un punto di vista ambientale e di decoro pubblico, ma causa ingenti aggiuntivi incidendo sul bilancio della collettività. Lo stesso servizio di smaltimento rifiuti va potenziato. Continuerò a segnalare per cercare di risolvere e arginare il problema"