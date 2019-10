Calciatrice esclusa dal Quadrato Meticcio, Meloni: «Interrogazione al Governo per questa vergogna»

«Sono scandalizzata». Non usa mezzi termini Giorgia Meloni per commentare la notizia dell’esclusione della presidentessa del circolo di Fratelli d’Italia di Cadoneghe dalla squadra di calcio a 5 del Quadrato Meticcio per motivi politici.

Giorgia Meloni

La leader del partito politico si scaglia proprio contro l'associazione sportiva patavina: «Se il Quadrato Meticcio vuole fare un circolo politico, è libera di farlo ma non può godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge a chi pratica sport. Faccia pure il torneo dei centri sociali d’Italia se ci tiene. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al Governo su questa vergogna e chiede al Coni di intervenire subito per ribadire che nel mondo dello sport non c’è nessuno spazio per la discriminazione».

Francesco Lollobrigida

A manifestare il suo sdegno ci pensa anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: «Ancora una volta i sedicenti paladini dei valori della tolleranza e dell'inclusione si confermano campioni dell'intolleranza e della discriminazione. Chiediamo che questa squadra, che osa cacciare un'atleta perché ha idee non gradite alle sue colleghe, venga radiata da tutti i tornei e campionati sportivi. Intanto stiamo per depositare in Parlamento una interrogazione urgente per fare piena luce sull'accaduto».