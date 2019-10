«Raccolte 32mila firme»: la nota del Comitato per il riconoscimento della lingua veneta

«L'obiettivo delle 50.000 firme non è ancora stato raggiunto». Dopo giorni di voci incontrollate è lo stesso Comitato per il riconoscimento della lingua veneta a fare un resoconto riguardo alla raccolta firme.

32mila firme

Con tanto di dato ufficiale: «Dal conteggio conclusosi mercoledì 2 ottobre risultano pervenute al Comitato 32mila firme. Riteniamo il risultato assai considerevole, frutto di una risposta popolare decisamente significativa. Ciò è molto soddisfacente se si pensa che la richiesta legale di 50.000 firme è calibrata su tutto il territorio nazionale e per una legge dello Stato, e chiaramente raccoglierle tutte nel solo Veneto rappresenta uno sforzo statisticamente decuplicato. Bisogna però subito far presente, a beneficio di chiarezza, che la raccolta terminerà solamente nel momento del deposito definitivo delle sottoscrizioni presso gli Uffici preposti in Parlamento». Aggiunge poi il Comitato: «Con molto orgoglio possiamo dire che tutte queste firme sono state raccolte per l'opera spontanea di decine e decine di cittadini che hanno prestato il loro impegno, alla presenza, legalmente richiesta, di decine di consiglieri comunali e provinciali, letteralmente di ogni colore politico, coinvolti per la regolare autentica delle firme. Un'iniziativa nata e sostenuta quindi senza ordini di scuderia o forzando visioni o appartenenze partitiche d'alcun genere, essendo notoriamente questo Comitato un comitato spontaneo e marcatamente civico e apartitico, e soprattutto autofinanziato e non mediaticamente sostenuto. La lingua dei nostri padri, consegna dei secoli, ci riguarda tutti. Chi già si è attivato e desidera rinnovare l'impegno, ce lo faccia sapere. Chi non si era ancora attivato, si attivi e ce lo faccia sapere. La decisione definitiva del Comitato sarà comunicata, sulla base dei riscontri che riceveremo, entro il 10 ottobre 2019».