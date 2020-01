Espulso imam di Padova, De Poli: «Giusto cacciare chi alimenta cultura odio, grazie a forze ordine e Questore Fassari»

Anche il senatore Udc, Antonio De Poli, ha commentato l'espulsione dell'imam dalla città di Padova: «Esprimo un ringraziamento per il lavoro svolto alle nostre forze dell’ordine, al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, al Questore di Padova Paolo Fassari e alla Digos. L’intervento tempestivo e puntuale ha portato all’espulsione dell’imam di Padova che, tra l’altro, picchiava e costringeva la moglie a indossare il velo. Siamo convinti che non ci sia spazio per chi professa la violenza. Ed è fondamentale che, anche a tutela degli immigrati che si sono integrati nella nostra società, vengano puniti coloro che alimentano la cultura dell’odio»