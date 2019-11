Ex Ilva, la protesta arriva fino a Legnaro

«Nell'ambito delle iniziative di protesta contro la decisione di ArcelorMittal di avviare la procedura di disimpegno - spiegano con una nota dalla Fiom - degli stabilimenti ex Ilva, venerdì 15 novembre, è stato proclamato uno sciopero di 8 ore a Legnaro, in provincia di Padova. Questa iniziativa si inserisce all'interno del pacchetto di 24 ore di sciopero proclamato dalle segreterie nazionali di Fim-Fiom- Uilm. Sempre venerdì 14 novembre, nel pomeriggio, è stato convocato alle 15.30 il tavolo al Ministero dello Sviluppo economico con le organizzazioni sindacali e l'azienda. Le risultanze dell'incontro saranno ovviamente oggetto di valutazione per le decisioni da assumere sulla modulazione delle iniziative di mobilitazione e di lotta».