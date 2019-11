Ex Ilva, nello stabilimento di Legnaro scioperano tutti

Hanno scioperato per altre otto ore tutti i e trenta i dipendenti Arcelot Mittal dello stabilimento di Legnaro, in accordo con le diverse iniziative di lotta in atto in tutta Italia. Intanto le organizzazioni sindacali, governo e proprietà sono riuniti al Mise per provare a trovare una soluzione alla difficile situazione in cui verte la vicenda Ex Ilva nella quale sono coinvolti oltre 20.000 lavoratori in tutta Italia.

Sciopero

«Lo sciopero di oggi a Legnaro sottolinea per noi anche una questione e cioè quello che la gestione di Arcelot Mittal lascia dietro di sé: con le sue controllate questa azienda sta rubando il lavoro ai vari siti e Legnaro rischia di pagare un prezzo molto caro. Sicuramente daremo battaglia fino alla fine», ha dichiarato Loris Scarpa, segretario generale della Fiom di Padova.