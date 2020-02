Il presidente Fabio Bui saluta il comandante Amedeo Sperotto: l'incontro in Provincia

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha accolto nel suo ufficio Amedeo Sperotto, Comandante delle Forze Operative Nord, che andrà in quiescenza.

Il saluto

Spiega Bui: «Un incontro di cortesia per esprimere la mia stima e gratitudine ad un grande Comandante che ha servito lo Stato per molti anni, dedicando la sua professionalità ed esperienza alla realizzazione delle missioni più delicate e svolgendo la propria attività con dedizione, passione, abnegazione e responsabilità. Abbiamo collaborato in diverse situazioni, realizzando progetti significativi e condividendo anche momenti importanti nella gestione delle emergenze. Ringrazio il Comandante Sperotto per il servizio reso allo Stato, alle Istituzioni e a tutti i cittadini augurandogli di potersi dedicare a nuove passioni, forte del prezioso bagaglio umano e professionale raccolto in questi anni”.