Federcontribuenti: "Quello del Bassanello è un ponte a rischio crollo". L'amministrazione: "Inutile allarmismo"

Conferenza stampa convocata sul ponte del Bassanello da parte di Federcontribuenti. Obiettivo lanciare in tutta Italia una campagna di monitoraggio dei ponti nel Paese. Nello specifico, secondo il presidente nazionale Marco Paccagnella, a Padova è il ponte del Bassanello a preoccupare.

Il Bassanello: la denuncia di Federcontribuenti

"Alla luce di quanto accaduto al ponte Morandi di Genova abbiamo avviato in tutta Italia atraverso i nostri delegati, una campagna di monitoraggio partecipativo delle opere pubbliche più vetuste - spiega Marco Paccagnella, presidente nazionale di Federcontribuenti - e ciascun delegato regionale raccoglierà ed invierà alle amministrazioni pubbliche competenti i risultati delle indagini promosse dalla nostra associazione. Padova sarà capofila con il dossier sul Ponte del Bassanello, che presenta in più punti evidenti casi di ammaloramento del calcestruzzo e crepe che reputiamo preoccupanti, tanto più che su questo ponte passano circa 500 volte al giorno in andata e in ritorno, spesso incrociandosi e quindi transitando contemporaneamente, i mezzi del tram. Ciascun tram pesa 40 tonnellate, se a ciò aggiungiamo il peso dei camion superiori ai 35 quintali capiamo benissimo che il manufatto immaginato a inizio secolo per mezzi molto più leggeri, è sottoposto a sollecitazioni che stressano un bel po' le strutture sottostanti. Ci chiediamo se Comune e Regione, competenti sulle opere che insistono sullo snodo idraulico tra il Bacchiglione e il canale Scaricatore, abbiano compiuto nei tempi recenti tutti i controlli di legge".

La replica di Micalizzi

L'assessore Micalizzi, contattato immediatamente, replica: "Le condizioni dei ponti a Padova ci hanno preoccupato sin dal primo giorno. Noi abbiamo iniziato, da quando ci siamo insediati, immediatamente una indagine sulle infrastrutture, compreso i ponti. E quindi da un anno che lo facciamo. La tragedia di Genova, quanto abbiamo purtroppo visto, ha alzato l'attenzione sulla questione ma non è che se non fosse accaduto quell'incidente, il ponte del Bassanello oggi sarebbe stato meglio. Avevo fatto l'assessore anni fa e ero già a conoscenza dello stato di salute dei nostri ponti". C'è da essere preoccupati oppure no? "Non facciamo allarmismo, se si è preoccupati per qualche situazione fate pure riferimento agli uffici tecnici del comune, settore infrastrutture". può bastare una occhiata per capire davvero quali sono le condizioni di una struttura come può essere il ponte del Bassanello? "Un problema visivo non è per forza un problema strutturale, questo è bene ricordarlo". Sono previsti comunque degli interventi? "Il primo bilancio che avrempo a disposizione, quello del 2018, comprende anche intervernti di manutenzione in alcune strutture ma non perché ci sia pericolo di cedimenti o situazioni così gravi, ma perché la manutenzione va fatta con rigore".

Il Movimento 5 Stelle

In un comunicato, il consigliere Simone Borile entra anche lui nella questione della sicurezza delle infrastrutture: "Il M5s Padova e’ preoccupato - recita la nota - per lo stato infrastrutturale dei ponti che attraversano e uniscono la citta’ e per questo si impegnera’ a produrre apposita interrogazione all’ assessore Micalizzi e al Sindaco Giordani affinche’ affrontino con la massima urgenza il ripristino e/o messa in sicurezza di alcuni passaggi strategici e particolarmente sensibili per la nostra citta’. La sicurezza dei cittadini, in capo al sindaco, non e’ solo sociale ma anche infrastrutturale e ambientale. Mi associo pertanto alle preoccupazioni di federcontribuenti che prontamente ha invitato l’ amministrazione ad agire il prima possibile sullo stato di vetusta’ e precarieta’ del ponte al bassanello, manufatto di oltre 100 anni che mostra tutta l’ usura del tempo. Mezzi di 40 tonnellate che vi passano per almeno 300 volte al giorno!! A questo, si aggiunga anche la nostra richiesta di una ispezione al cavalcavia borgomagno, segnalato da decine di cittadini preoccupati per lo stato in cui versa. Non si tratta di sciaccallaggio ne’ di imputare disattenzioni a nessuno, ma richiamare alle proprie responsabilita’ chi amministra la citta’ e chi puo’ fare qualcosa. Spiace constatare pero’ che l’ azione debba essere subordinata a segnalazioni e mai prodotta invece da una sagace lungimiranza e capacita’ attentiva degli amministratori".