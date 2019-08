Festa della Lega a Conselve: il giorno di Salvini

Anche quest'anno alla festa della Lega di Conselva arriva Matteo Salvini. Lo scorso anno arrivava da ministro, oggi da deputato ma rimane il leader della prima forza politica in Italia. In poche settimane però è tutto cambiato. Il Conte bis, l'accordo Lega e 5 Stelle che salta a favore del nemico giurato, il Pd. Solo pochi mesi fa uno scenario improponibile. Ne ha di certo di cose da dire, Matteo Salvini e siamo certi le dirà. C'è quindi molta attesa per il suo arrivo, venerdì 29 agosto, a Conselve. L'ex ministro dell'interno arriva accompagnato da Fontana, Centinaio e Locatelli, freschi ex ministri, l'ex sottosegretario Bitonci, gli eurodeputati Da Re, Borchia e Bizzotto e altri big del partito, come l'assessore regionale Marcato e molti altri.