"No alla Festa di Rifondazione Comunista al Parco Iris", il consigliere Luciani si oppone

"Il parco Iris è un luogo frequentato da famiglie e cittadini che cercano tranquillità ed un posto accogliente dove trascorrere delle ore anche con i propri bambini.- spiega il consigliere del Comune di Padova Alain Luciani - Il parco è soprattutto un’oasi per la flora e la fauna con un delicato equilibrio. L’amministrazione comunale ha autorizzato lo svolgimento della festa provinciale di Rifondazione Comunista, una manifestazione, come qualsiasi altra si volesse organizzare all’interno dell’Iris, che avrà sicuramente un impatto fortemente negativo sul territorio".

ALTRI SPAZI. "In città - sottolinea - esistono altri spazi dove poter organizzare una tale manifestazione senza rischiare danni al verde e alla fauna presente penso, ad esempio, alle tartarughe che vivono nel laghetto già in passato bersaglio di vandalismi".

SEGNALAZIONI. "Ho ricevuto anche parecchie segnalazioni di residenti e cittadini che abitualmente frequentano il parco molto contrariati da questa scelta – conclude Alain Luciani consigliere Lega Nord – questo utilizzo per la festa di un partito viene percepito come invasione della politica in uno spazio non adeguato. Per la Festa di Rifondazione o di qualunque altro partito o associazione, come accade da tempo, si sarebbe potuto scegliere un altro luogo come il parco Fistomba già utilizzato in passato e attualmente per diverse manifestazioni”.