Festa della Repubblica: niente pubblico in piazza

A causa delle restrizioni imposte dal'attuale situazione sanitaria, quest'anno la Festa della Repubblica si terrà il 2 giugno in forma ridotta e senza pubblico. Inizierà alle ore 10 in piazza dei Signori con l'Alzabandiera e proseguirà con la lettura da parte del Prefetto, Renato Franceschelli, del messaggio del Presidente della Repubblica ai prefetti. A seguire il sindaco Sergio Giordani consegnerà una targa ad un'assistente sanitaria del Dipartimento prevenzione dell'Azienda ULSS 6 Euganea per tutte le operatrici e gli operatori della sanità.

