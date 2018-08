A Padova la festa dell'Unità regionale. Il Pd: "La parola d'ordine è costruire. Uscire da questa campagna elettorale permanente"

Vittorio Ivis, segretario provinciale PD, ha presentato in conferenza stampa l'edizione 2018 della Festa dell'Unità. Con lui il capo gruppo in consiglio Berno, l'onorevole Zan e molti altri.

Costruire

“Una festa - ha esordito Ivis - è sempre un momento di aggregazione, ma anche di confronto importante. Non è stato un anno facile, per questo più di sempre ne abbiamo sentito, insieme a tutti i militanti, il bisogno: perché per noi la festa non è un peso in più, ma un momento in cui rimettere ordine, divertirsi, a aprirsi ascoltando anche opinioni diverse. Ma è anche l’occasione per valorizzare e imparare dal lavoro positivo che grazie a questo spirito di apertura abbiamo fatto negli ultimi anni, penso ai comuni che governiamo come Padova, Piove di Sacco, Camposampiero, Cadoneghe, Battaglia e molto altri. Esperienze fondamentali per la ripartenza del PD in questa provincia"

Fase politica

"Abbiamo pensato - ha proseguito Ivis - di organizzare una festa dinamica, che vuole essere aperta e inclusiva verso tutti i padovani. Insomma, un luogo dove passare una bella serata di fine estate, perché quello che per noi conta di più è unire e aggregare le persone". Poi è stato il momento dell'onorevole Alessandro Zan che è intervenuto a gamba tesa sul governo.