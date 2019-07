Il festival diffuso delle biciclette: al 16 al 22 settembre PadovaBikeCity

A settembre Padova festeggia la bicicletta con la prima edizione di Padova Bike City, un palinsesto di eventi promosso dal Comune di Padova che sarà animato e sostenuto da decine di realtà sportive, culturali e commerciali della città. Un’intera settimana, dal 16 al 22 settembre, dedicata al mondo della bicicletta in tutte le sue forme: a chi la usa per spostarsi, per giocarci, per andare incontro al vento, per disegnare nuovi itinerari rispettosi dell’ambiente, per restare in forma. Da sempre Padova celebra la Settimana europea della mobilità sostenibile e Padova Bike City diventerà, in tal senso, non solo una festa, ma anche una occasione di confronto e di crescita, anche per ragionare su un’idea di città pulita e green, vicina al benessere delle persone.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La prima edizione del festival diffuso della bici è pronta a ospitare gli eventi che associazioni, aziende, gruppi informali, singoli organizzeranno, sia che si tratti di appuntamenti per ciclisti sia che si tratti di momenti pensati per chi ancora non va in bici – o ci va troppo poco. Ci saranno pedalate all’alba, incontri per appassionati di bici storiche, presentazioni di libri, spettacoli, giri alla scoperta delle bellezze nascoste della città e molto altro: più la città e gli appassionati saranno coinvolti, più il programma sarà ricco e coinvolgente. Proprio per questo, a partire da oggi, è attiva la chiamata alla partecipazione e sul sito di Padova Bike City si possono fin da subito candidare i propri eventi: chiunque può partecipare, dall’associazione di quartiere che vuole proporre una pedalata al negozio che ha pensato a un aperitivo con sconti per chi arriva in bici e anche al singolo che ha un progetto per le bici a Padova e lo vuole presentare.

Milano

Padova Bike City è organizzata in contemporanea con Milano Bike City che, alla seconda edizione, è già divenuta un riferimento per città. Per una settimana Padova si animerà dunque con una serie di iniziative dedicate alla mobilità sostenibile e alla bicicletta. A partire dai quartieri, dove tutte le associazioni attive non soltanto sulla promozione dell’uso della bicicletta, ma sui temi dell’ambiente e dell’impegno culturale e sociale, potranno trovare spazio e visibilità. E poi, domenica 22 settembre, tutti nelle piazze del centro storico trasformate in un grande “villaggio delle biciclette”: una Padova davvero a misura di bici, con stand, esposizioni, incontri, gare, musica e workshop.

Evento

L’evento è organizzato da 3parentesi, con il patrocinio del Comune di Padova, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, settore Ambiente e Territorio, e con l’Assessorato all’Urbanistica, settore Mobilità.

Adesioni

Chiunque può partecipare a Padova Bike City organizzando un evento ciclistico di qualsiasi genere o un'attività rivolta ai ciclisti o ai potenziali ciclisti. Nel sito di Padova Bike City ci sono i moduli per aderire.