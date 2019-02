Fiera Immobiliare, è il Dott. Andrea Fogarolo il nuovo Presidente incaricato

E' il Dott. Andrea Fogarolo il nuovo Presidente incaricato 49, anni, laureato in Economia Aziendale a Cà Foscari ed iscritto dal 1996 all’Ordine dei Dottori Commercialisti, ha ricoperto ruoli manageriali e dirigenziali in importanti società di revisione e organizzazione contabile, per poi diventare socio e amministratore delegato di DF AUDIT Spa, società di revisione e organizzazione contabile collegata al network internazionale Moore Stephens. Dal 2015 è anche Professore a contratto per l’insegnamento di Revisione Aziendale all’Università degli Studi di Ferrara. Svolge una intensa attività formativa in eventi organizzati dall’Ordine professionale di Padova e dall’ Associazione Commercialisti del Triveneto.

Fogarolo

Si terrà mercoledì 6 febbraio prossimo, l'assemblea di Fiera Immobiliare nella quale sarà cooptato il nuovo Presidente dell'Ente individuato in maniera congiunta dai tre soci dopo un incontro avvenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Moroni.

Giordani

Il sindaco Sergio Giordani, il presidente della CCIAA Antonio Santocono e il presidente della Provincia Fabio Bui commentano l’importante scelta di oggi con una dichiarazione congiunta: «Abbiamo operato una scelta che si basa sulle elevate competenze tecniche e manageriali del Dott. Fogarolo. Siamo certi che il suo impegno contribuirà in maniera decisiva a fornire ulteriore impulso al progetto di rilancio e di ristrutturazione dell'Ente Fiera, da tutti noi considerato strategico e rispetto al quale ciascuno di noi sta profondendo il massimo sforzo. L'unità dei Soci negli intenti e nelle azioni rappresenta una garanzia che traccia in maniera decisa e determinata la direzione di marcia che punta per la Fiera ad un futuro di protagonista nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, dell'innovazione tecnologica e della sinergie con tutte le forze produttive del nostro territorio. Entro 15 giorni il Cda di Fiera Immobiliare sarà inoltre implementato con ulteriori due risorse, di significativa esperienza nel settore, a completamento del quadro manageriale che a regime affronterà da subito e con le giuste competenze tutte le sfide alle quali è chiamato il polo fieristico padovano».