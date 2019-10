Fim, Cisl e Fiom Cgil dal Prefetto per la vertenza ex Anselmi: siglata tregua con azienda

Si è tenuto in Prefettura un incontro fra il prefetto, la proprietà di VDC spa, Confindustria Vicenza, le organizzazioni sindacali, la RSU della VDC Spa (ex Anselmi). .

Incontro

Si è conclusa nel primo pomeriggio lunedì 28 ottobre, nella Prefettura di Padova, l’incontro sul futuro dei quattro operai della VDC spa (ex Anselmi, facente parte del gruppo VDP fonderie Spa di Schio assieme con Officine Zen Fonderia e fonderie cooperative di Modena), che, come è noto, hanno ricevuto la lettera di avvio della procedura di licenziamento individuale che ha avuto come conseguenza due settimane di sciopero ininterrotto da parte dei lavoratori della ex Anselmi e decine di scioperi di solidarietà dei lavoratori delle aziende del padovano.

Mdiazione

Al termine dei lavori le parti (i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl con le Rsu e le rappresentanze di Confindustria Vicenza e l’AD dell’azienda, Franco Vicentini) hanno trovato un punto di mediazione: la proprietà si è assunta l’impegno di rinviare la procedura di licenziamento che si sarebbero discusse in DTL il 30 ottobre e, contestualmente, le organizzazioni sindacali hanno assunto l’impegno di sospendere gli scioperi. Questa tregua vuole essere il punto di partenza per ulteriori tavoli di confronto.

Richieste

Ricordiamo che le richieste delle organizzazioni sindacali, ribadite a più riprese nei giorni scorsi, sono due: una condizione di tutela per i quattro lavoratori che preveda anche l’utilizzo di ammortizzatori sociali e la presentazione di un attendibile e concreto piano industriale, sia per vari siti che per l’intero gruppo, che racconti quale futuro attende la VDC e i suoi lavoratori.

DIchiarazioni

«Il confronto è sicuramente in salita, ma la lotta dei lavoratori, sia quella della VDC, delle Officine Zen Fonderia e dei lavoratori metalmeccanici del padovano è stata importantissima in questa vertenza ed ha permesso l’apertura di questo tavolo in sui si porterà la discussione a livello collettivo e non più individuale. Il ruolo prefettizio, ancora una volta, è stato importante per raggiungere questo primo passo. Rimangono comunque forti le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sull’assetto delle quattro fonderie», hanno dichiarato a fine giornata le due organizzazioni sindacali.