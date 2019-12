Sanità, la Giunta regionale stanzia più di 8 milioni per Ulss 6 Euganea e Ospedale di Padova

Una nuova maxi operazione di investimenti in sanità, per un totale complessivo di oltre 22 milioni di euro, è stata autorizzata dalla Giunta regionale del Veneto che, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha dato il via libera a 21 progetti, presentati dalle Ullss e Aziende Ospedaliere, e approvati dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

Nuovi investimenti

Spiega l'assessore Lanzarin: «Con questa nuova serie di autorizzazioni proseguiamo nella nostra strategia di investimenti che è uno dei fiori all’occhiello della sanità veneta e nella dotazione di tutto ciò che è necessario per la diagnosi e la cura, dai semplici reagenti ai grandi macchinari. Ognuno di questi progetti risponde inoltre all’impegno di valutare con la massima attenzione la necessità, l’utilità e la congruità di spesa dell’investimento. Sono delle proposte che arrivano dalle Ullss e che rispondono perfettamente a questi importanti criteri di buona amministrazione». Le autorizzazioni riguardano interventi infrastrutturali su edifici, su reparti ospedalieri, acquisti di macchinari, esecuzioni di gare per svariate tipologie di forniture.

Gli investimenti per Padova e provincia

I progetti per i quali la Giunta veneta ha autorizzato gli investimenti sono i seguenti: