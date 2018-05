Barison: "Sprecata opportunità del finanziamento per centenario Grande Guerra"

Nella seduta della Terza Commissione consiliare regionale del 2 maggio si è discusso del riparto da 1,8 milioni di euro per la promozione dei Grandi Eventi.

Padova tra i Grandi Eventi

“Con sorpresa – dichiara Massimiliano Barison, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, - dopo mia richiesta su come mai nessun evento risultava finanziato per la città di Padova, essendo presenti Verona, Venezia, è più comuni di Treviso, mi è stato risposto che nessuna istanza era stata presentata nei tempi dal Comune di Padova. L’unica richiesta formalizzata, era pervenuta fuori termine. Trattandosi di una domanda relativa all’evento conclusivo per le manifestazioni per il Centenario della Grande Guerra, ho richiesto in Commissione che anche tale richiesta, ancorché fuori termine, potesse essere considerata per il prossimo riparto – prosegue il consigliere Barison - Padova era sede del Comando dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano, inoltre proprio a villa Giusti, alle porte di Padova, fu firmato l’armistizio della vittoria. Ritengo che la Regione del Veneto debba inserire Padova tra i Grandi Eventi regionali. Un'opportunità anche per le attività economiche locali, promozione del territorio per la crescita del turismo culturale e quale momento importante di aggregazione. Invito l’amministrazione comunale di Padova ad essere più attenta ai progetti culturali regionali, soprattutto in momenti di risorse limitate. Padova merita un ruolo centrale - conclude il Consigliere Barison - per cultura, storia, tradizione, crescita economica, nell’ambito del panorama Veneto e il mio impegno sarà sempre garantito.”