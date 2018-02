Anche la Fiom di Padova a Macerata assieme alle altre delegazioni provenienti da tutto il Veneto

A Macerata ci sarà anche la Fiom di Padova, sabato 10 febbraio. "La delegazione partirà assieme alle altre provenienti da tutto il Veneto per raggiungere la città marchigiana dove avrà luogo la manifestazione contro fascismo e razzismo", fanno sapere in un comunicato, dove aggiungono: "Gli spazi di partecipazione democratica contro l'odio e la violenza non possono essere mai trattati come un problema di ordine pubblico e soprattutto non è possibile mettere sullo stesso piano manifestazioni antifasciste e marce di carattere squadrista e razzista".

In piazza dei Signori

Nello stesso comunicato fanno sapere che chi non potrà prendere parte alla manifestazione di Macerata si ritroverà in presidio in piazza dei Signori a Padova dalle 17 alle 18, assieme a tutte le altre organizzazioni antifasciste della città.

La proposta per il sindaco

La Fiom di Padova poi lancia una proposta per sindaco e questore, molto simile a provvedimenti di questo genere già presenti in altri comuni, come Udine ad esempio, tanto per stare nel Nord Est: "Il sindaco di Padova, il questore e tutti gli altri sindaci della provincia di Padova non devono autorizzare manifestazioni e attività di forze apertamente e chiaramente fasciste e razziste".