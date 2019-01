La statale del Santo sarà raddoppiata: firmato protocollo a Treviso, collegherà Padova alla Pedemontana

E’ stato firmato protocollo d’intesa tra le province di Padova, Treviso Vicenza e venti comuni interessati, per avviare la progettazione della Pedemontana veneta, comprendente il collegamento alla stessa attraverso la statale 308, la Strada del Santo.

Nuova Strada del Santo

E' la Nuova Strada del Santo, sarà quindi migliorata ed allargata quella esistente. Nelle intenzioni degli amministratori, agevolare i collegamenti da Padova e liberare la città e i comuni limitrofi, dalla presenza di tante auto e mezzi che transitano ogni giorno e che quindi contribuiscono all'inquinamento.

In rappresentanza del comune di Padova, l’assessore Andrea Micalizzi, che ha messo anche la firma sul documento. «L’idea è sgravare città e comuni - spiega Micalizzi - dalla morsa dell’inquinamento e agevolare i collegamenti con il Nord e l’Europa. Il potenziamento della statle 308 e il suo allargamento favorirà il collegamento con la Pedemontana. Questo anche in previsione della presenza del nuovo ospedale a Padova Est. Un polo ospedaliero, si sa, è un grande attrattore di traffico, per questo bisogna arrivare pronti con delle soluzioni già in atto».