Padova capitale europea del Volontariato 2020, firmato il protocollo d'intesa tra Comune e Ang

E’ stato firmato nella mattinata di mercoledì 13 novembre dal sindaco di Padova Sergio Giordani e dal direttore generale della Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) Domenico De Maio il Protocollo d’Intesa in occasione della nomina di Padova a Capitale Europea del Volontariato.

Agenzia Nazionale per i Giovani

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà e iniziative di concerto con il Governo con risorse nazionali del fondo Politiche Giovanili. Offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio. Commenta il sindaco Sergio Giordani: «È del tutto evidente che Padova, in quanto Capitale Europea del Volontariato vuole divulgare ed allargare a livello anche internazionale le best practice che le hanno permesso di ottenere questo prestigioso riconoscimento, che è frutto dell’impegno delle migliaia di volontari che in campo sociale, culturale e sportivo mettono le proprie competenze e il proprio entusiasmo a disposizione degli altri. Coinvolgere i nostri giovani e creare opportunità di scambi di esperienze con altri giovani in Europa, è un obiettivo che sarà possibile realizzare anche con il supporto dell’Agenzia Nazionale Giovani, che ringrazio per l’attenzione e la sensibilità che ha dimostrato nel definire questo Protocollo con noi». Aggiunge Domenico De Maio: «Il volontariato è uno strumento di partecipazione e inclusione, formazione e crescita, acquisizione di competenze e conoscenze anche spendibili nel mondo del lavoro. Rappresenta un tassello fondamentale nella crescita delle ragazze e dei ragazzi. Il fatto che Padova sia Capitale Europea del Volontariato 2020 rappresenta un orgoglio per l’intero Paese e conferma la vocazione solidale di questa città. Ci offre inoltre la preziosa occasione per avvicinare il mondo giovanile al mondo del volontariato e alle opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà ed Erasmus+».

L'accordo

Il Comune di Padova e l’ANG saranno impegnate per valorizzare il percorso di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, favorire la partecipazione nazionale ed internazionale alle varie iniziative che si svolgeranno nel corso del prossimo anno, far conoscere i programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà a coloro che prenderanno parte all’intero percorso di iniziative. Ancora ANG e Comune promuoveranno la conoscenza dello strumento “Youthpass” come certificato per le attività svolte dai giovani nell’ambito del servizio di volontariato in ogni Stato europeo e valorizzazione delle competenze. Infine ANG e Comune costituiranno un gruppo di lavoro per progettare, favorire e supportare il più possibile la partecipazione dei giovani ed accrescere la consapevolezza del valore del servizio di volontariato.